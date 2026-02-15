純粋なセダンの最後を飾った「最高峰のスポーツモデル」ミドルサイズセダンは扱いやすいサイズに高級感と居住性を備え、魅力的な存在感を放ちます。なかでもトヨタ「マークX」は優れた動力性能やスタイリッシュなデザインなどから、生産終了後の現在もなお、多くのファンを持っていますそんなマークXには、実は「6速MT搭載モデル」が存在していました。特別な1台について、SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています