GTVニュース 片品村のスキー場で、１５日にスキーとスノーボードを滑っていた男性２人が衝突する事故があり、１人が亡くなり１人が大けがをしました。 警察によりますと、１５日午後１時すぎ片品村の丸沼高原スキー場で、「利用者同士が衝突し１人の意識がない」と施設の関係者から１１９番通報がありました。それぞれスキーとスノーボードで中級者コースを滑