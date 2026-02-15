特産のイチゴ「やよいひめ」をＰＲするイベントが藤岡市の道の駅で開かれ、多くの家族連れなどでにぎわいました。 道の駅ららん藤岡で開かれたイベントは、県内トップクラスの生産量を誇る藤岡市の「やよいひめ」をＰＲしようと市の商工会議所青年部が毎年企画しているものです。 ４回目のことしは、県内の飲食店や和洋菓子店など２１店舗が出店し、やよいひめを使ったスイーツを販売。ムースケーキやスイ