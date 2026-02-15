救急対応が増えたことなどを理由に活動の終了を決めた伊勢崎市の消防音楽隊が１５日、最後の演奏会に臨みました。 伊勢崎市消防音楽隊の最後の演奏会は、立ち見が現れるほどの盛況ぶりで、約５５０人が訪れました。 演奏会に先立ち、伊勢崎市消防本部の長岡秀和消防長は、「音楽隊はその道に幕を下ろしますが今後、市民の皆様を守る消防の使命を全うしてまいります」とあいさつしました。演奏会では、業務のかたわら練習に励んで