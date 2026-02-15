前橋市で「上毛かるた」の県大会が行われ、各地区から集まった子どもたちが熱戦を繰り広げました。 この大会は上毛かるたを通して郷土群馬の知識と愛情を深めてもらおうと、県や県子ども会育成連合会が毎年開いています。 今回は各地区の大会を勝ち抜いた小中学生約３００人が参加しました。競技は、３人一組で戦う団体の部と個人の部で争われました。 団体の部は総当たりの予選リーグを行い、各ブロックの１位のチӦ