GTVニュース ミラノ・コルティナオリンピックは９日目の１４日、スピードスケートに県勢の２人が出場しました。 男子５００ｍには高崎健康福祉大学職員の新濱立也選手が９組目に登場。初出場となった前回北京大会では２０位雪辱を誓う新濱選手は最初の１００ｍを９秒６０と好スタートを切ります。 中盤で伸びを欠くも、最後に粘りを見せた新濱選手、日本勢トップとなる３４秒４６６のタイムで６位