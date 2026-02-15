酒田市黒森地区に江戸時代から続く伝統芸能、「黒森歌舞伎」の正月公演がきょう行われ、大勢の観客で賑わいました。 【写真を見る】酒田市で伝統の黒森歌舞伎正月公演始まる 黒森歌舞伎は酒田市の黒森日枝神社に奉納する歌舞伎で、江戸時代からおよそ300年もの間、伝わってきた伝統芸能です。 きょうは県内外からおよそ800人が訪れ、地元の小学生による少年歌舞伎のほか、メインとなる本狂言では、女版・忠臣蔵とも言われる華