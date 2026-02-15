2月15日の新潟県内は高気圧に覆われ各地で青空が広がりました。春の陽気となる中、長岡市では雪遊びを楽しむ子どもたちの姿が見られました。【高濱優生乃アナウンサー】「雲一つない青空が広がる新潟市中央区です。現在も日差しの照り付けを肌で感じられるほどの暖かさとなっています」高気圧に覆われ、青空が広がった新潟市中央区。最高気温は4月中旬並みとなる16.3℃となり、散歩やランニングをする人が多く見られました。