ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男女ハーフパイプ（HP)に出場しメダルを獲得した3選手が15日、メダリスト会見に出席した。女子は小野光希（21＝バートン）が銅メダルを獲得。男子は戸塚優斗（24＝ヨネックス）が金メダル、山田琉聖（19＝チームJWSC）が銀メダルに輝いた。金メダルの戸塚は、記者から大ファンであることを公言しているMrs. GREEN APPLE（ミセス）に金メダルを獲ったら会いたいと五輪前に話していたことを