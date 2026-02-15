スピードスケート男子500メートルのレース後、観戦に訪れた妻の吉田夕梨花（左）と言葉を交わす新濱立也＝14日、イタリア・ミラノ（共同）五輪のスピードスケート男子500メートルで6位に入賞した新濱立也の妻で、北京五輪カーリング女子で銀メダルだったロコ・ソラーレの吉田夕梨花が14日（日本時間15日）、報道陣の取材に応じ「本当によく頑張ったと言ってあげたい。私にとっては大満足のレースだった」と話した。ロコ・ソラ