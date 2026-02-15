14日、パレスチナ自治区ガザで避難民が暮らすテントと子ども（AP＝共同）【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザの保健当局は15日、昨年10月の停戦発効後の死者が601人になったと発表した。イスラム組織ハマスが対象だとするイスラエル軍の攻撃が局地的に続いている。パレスチナ通信によると北部ジャバリヤや南部ハンユニスで15日、住民が避難生活を送るテントなどに攻撃があった。イスラエル軍は14日、ガザ北部の軍の支配地