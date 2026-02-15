ミラノ・コルティナオリンピックは第９日の１４日、スピードスケートの男子５００メートルで、新濱立也（高崎健康福祉大職）は３４秒４６６で６位入賞した。ジョーダン・ストルツ（米）が五輪新記録の３３秒７７で優勝。森重航（オカモトグループ）は１０位、倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）は１９位だった。前日練習で腰を痛めていたという倉坪は、序盤のスタートからコーナーでの加速がうまくいかない。最後までスピー