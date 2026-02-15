14日深夜、大阪・ミナミの商業ビルで、17歳の少年3人が刃物で刺され、1人が死亡した事件で、警察は現場から逃走した21歳の男を殺人の疑いで緊急逮捕しました。緊急逮捕されたのは無職の岩崎龍我容疑者で、14日の深夜、大阪市中央区の商業ビルで会社員の鎌田隆之亮さんの胸などを刃物で複数回刺して殺害した疑いがもたれています。そのほか、17歳の少年2人も刺されて、1人は意識不明の重体です。岩崎容疑者は現場から逃走していまし