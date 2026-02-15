◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)4年に1度の世界最大級の総合スポーツの祭典であるオリンピック。誰もが金メダルを狙い、多くの選手が悔しい思いをするなかでも、選手同士のリスペクトが垣間見られました。フィギュア男子シングルで韓国のチャ・ジュンファン選手は自身の演技を終え、佐藤駿選手に次ぐ2位に付いていました。しかしその後に登場し