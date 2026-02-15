◆第１３回だるま夕日賞・重賞（２月１５日、高知競馬場・ダート１６００メートル、重）黒船賞選考競走の重賞に１１頭が出走し、１番人気のオタマジャクシ（牡４歳、高知・雑賀正光厩舎、父トランセンド）が６連勝で重賞２勝目となった。好位から進め、最後の直線で外に出されると、ねじ伏せるように伸びて半馬身差の着差以上の強さだった。永森大智騎手は２０１５年のバーチャルトラック以来、１１年ぶりの勝利となった。勝ちタ