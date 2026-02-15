◆報知新聞社主催第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市日本陸連公認コース）男子３０キロの部に出場した東大の秋吉拓真（４年）は１時間３２分４８秒で６位だった。優勝した荒生実慧（あらお・まさと、ＮＤソフト）や元日のニューイヤー駅伝６区区間賞の嶋津雄大（ＧＭＯインターネットグループ）ら先頭集団に積極的に食らいつき、「中間点まではつくことができた」と前回大会からの成長を実感できた。ただ、後半は