◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第２節千葉０―０（ＰＫ８―９）川崎（１５日・フクアリ）日本代表・森保一監督はＪ１百年構想リーグの川崎対千葉戦を視察後、取材に対応し、「０―０だったが、両方ともゴール前にいくシーンが多かった。プレーのテンポも良くて面白い試合だった。ＰＫ戦までいって、サポーターの皆さんもすごく盛り上がって、それも含めて楽しい試合を見させてもらった」と振り返った。ＰＫ戦で２０人