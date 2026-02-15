◆練習試合巨人２―４広島（１５日・那覇）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）が１５日、鮮烈な対外試合デビューを飾った。練習試合・巨人戦（那覇）に「１番・ＤＨ」で出場。初回の初打席で、同じドラフト１位の巨人・竹丸の直球を中前にはじき返した。１―１の７回１死満塁では変化球を「セカンドの横が空いていた」と、器用に逆方向へ。同学年で小、中学時代はともに北海道でプレーした松浦からの右前適時打に「自分