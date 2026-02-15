明治安田Ｊ１百年構想リーグ第２節（１５日）、千葉はホーム・川崎戦で０―０で迎えたＰＫの末８―９で敗北。黒星を喫したが勝ち点１を手にした。千葉は前半から積極的にボールを保持し、前半３１分には右サイドからのクロスにＭＦ津久井匠海が頭で合わせネットを揺らすが、オフサイドで認められず。その後は両チームともに拮抗し、特別大会の規定によりＰＫ戦に突入した。互いに８人目まで決める激戦となったが、９、１０人