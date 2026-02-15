◆ミラノ・コルティナ五輪（１５日、イタリア・ミラノ）スノーボードの男子ハーフパイプ（ＨＰ）で金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が１５日、ミラノ市内でメダリスト会見に臨んだ。２４歳で臨んだ３回目の五輪で悲願成就。この日改めて「オリンピックで金メダルを取るということが夢で、夢に向かってずっとやってきていた。本当に嬉しい気持ちでいっぱいなのと、平昌、北京で自分の滑りをできず悔しい思いをして、８