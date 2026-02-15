全国で相次ぐ林野火災に備えようと、愛知県犬山市で15日、スマートフォンアプリを活用した消防訓練が行われました。訓練は、犬山市の消防署と消防団の連携強化を目的に行われ、およそ100人が参加しました。犬山市八曽地内で山林火災が起きたとの想定で、谷川から汲み取った水をホースで中継するなど消火訓練が展開されました。参加者のスマートフォンには、消防団支援の専用アプリが入れられていて、GPS