◇プロ野球ファーム・社会人野球練習試合ヤマハ１２―０ハヤテベンチャーズ静岡（１５日・草薙球場）昨秋の社会人野球日本選手権で９年ぶりに優勝したヤマハが１５日、草薙球場でファーム・中地区のハヤテベンチャーズ静岡と今季初の練習試合を行い、１２―０で大勝した。ＷＢＣブラジル代表に選出されている最速１５１キロ左腕の沢山優介投手（２２）が先発。５回を６３球、４安打６Ｋを奪い、無四球無失点でハヤテ打線を封じ