女性活躍を推進しようと、小池百合子東京都知事を招いたイベントが名古屋で開かれました。このイベントは、全国の女性知事や経営者などが集結し女性活躍の輪を広げる東京都の取り組みを愛知県にも広げようと初めて開かれ、小池都知事の基調講演がありました。小池百合子知事：「都では『育休』ではなく『育業』と呼んでいます。都職員がローテーションや職員が一時抜けることでのバックアップシステム作りとか工夫