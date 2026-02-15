鹿児島県が計画する新たな総合体育館＝スポーツ・コンベンションセンターについてです。5つの企業体による公開プレゼンテーションを受けた2次審査が、鹿児島市で行われました。 鹿児島市のドルフィンポート跡地で計画されている県の新たな総合体育館について、公募型の審査が進められています。 きのう14日は5つの企業体が公開プレゼンテーションを行い、15日は建築や都市計画の専門家ら8人の委員