明治安田J2・J3百年構想リーグ。鹿児島ユナイテッドFCは15日、初勝利をかけてホームで琉球と対戦しました。 汗ばむ陽気の中行われたJ3琉球との対戦。 1点を追うユナイテッドは前半、右サイドからのクロスに福田が頭で合わせ、1対1の同点とします。 そして後半、またも右からのクロスに反応した福田が左隅に決めて逆転。さらに大卒ルーキー中山がJ初ゴール。 ユナイテッドが3対1で、今シー