15日の鹿児島県内は、晴れて4月上旬から下旬並みの暖かさとなりました。 県内は高気圧に覆われて晴れ、気温が上がりました。 各地の最高気温は、▼与論島と徳之島で23.6度、▼志布志市で23.3度、▼鹿児島市で22.5度まで上がりました。 県内各地で20度を超え、4月上旬から下旬並みの気温となりました。 （兵庫から帰省）「コートがいらない。楽で気持ちいい」 あす16日も平年より気温が高くなりそうですが、あさって17日