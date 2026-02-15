秋田朝日放送 県内のインフルエンザの患者数が前の週から１．５倍に増え、 警報レベルに迫っています。 県によりますと２月８日までの１週間に 県内の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者数は 前の週の１．５倍となる１医療機関あたり２５．７６人でした。 ３週連続の増加で注意報レベルの１０人を超え、警報レベルに迫っています。 集団発生は県内の教育・保育施設や社会福施設で７件おきていて、 Ｂ