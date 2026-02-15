秋田朝日放送 ４００年以上続く湯沢市の小正月行事、 犬っこまつりが家族連れや愛犬家で賑わいました。 青空が広がり最高気温が今年最高の１２．８℃まで上がった湯沢市。 犬っこまつりの会場には雪で作られたお堂っこや犬っこが並び、 子どもたちは犬っこにまたがって記念撮影を楽しんでいました。 愛犬の健康を願う祈願祭を行うようになって去年は およそ７００匹のわんちゃんが集まりました。 今年も全国各地から