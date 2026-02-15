プロ野球「ハヤテベンチャーズ静岡」が、14日、今年（2026年）初めての対外試合を行いました。対戦相手はオイシックス。試合は初回から動きます。1回の裏 ハヤテは今年新加入の廣沢新太郎。気迫のこもったヘッドスライディングでチャンスを呼び込むと・・・3番 仲村。打球はレフトの左を越えるタイムリーツーベースヒット！先制に成功します。さらに続くチャンスに5番 和辻のセンター前ヒットで1点