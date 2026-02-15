河津桜が春の始まりを告げる頃に旬を迎える柑橘「いずのはる」がいま出荷の時期を迎えました。「いずのはる」は食味が優れている品種と香りのさわやかな品種との交配種で、一般的には「はるひ」と呼ばれています。出荷が始まったのは、河津町見高にあるJAふじ伊豆柑橘第一共選場で、この日は、38軒の生産農家が収穫した「いずのはる」およそ5トンが箱詰めされ、伊豆東部や京浜地区へ向けて出荷されました。（JAふじ伊豆第一共選