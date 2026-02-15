DeNAとの練習試合に登板した中日・中西＝北谷期待の新人が上々の実戦デビューを果たした。中日のドラフト1位の右投手、中西（青学大）が、沖縄県北谷町で15日に行われたDeNAとの練習試合で対外試合に初登板し、1回を三者凡退に封じた。「ストライクが入ったので（自分に点数を）それなりにあげたい」と、ほっとした様子だった。八回にマウンドに上がると笑顔を浮かべる余裕もあった。簡単に2死とし、最後の打者は、帽子を飛ば