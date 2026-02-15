柏に競り勝ち、タッチを交わす東京V・福田（左）＝三協F柏明治安田J1百年構想リーグ第2節（15日・三協フロンテア柏スタジアムほか＝4試合）東で東京Vが柏に2―1で競り勝ち、2連勝とした。後半追加タイムに福田が決勝点を決めた。柏は2連敗。川崎は千葉と0―0から入ったPK戦を9―8で制した。西ではC大阪が2―0で福岡を下した。名古屋はG大阪にPK勝ち。