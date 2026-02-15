米国に敗れ、準決勝進出に黄信号ミラノ・コルティナオリンピックは１４日、カーリング女子１次リーグで、日本（フォルティウス）が米国に４―７で敗れ、連勝を逃した。同点で迎えた第６エンドに勝ち越されると、第８エンドに３点スチールを許し、３点ビハインドで第９エンドを終えたところで負けを認めた。接戦の試合が第８エンドに一転した。少しのミスから日本は流れを失い、スキップの吉村紗也香は「中盤まではいい形も作れ