ウクライナのゼレンスキー大統領は14日、アメリカのルビオ国務長官とドイツで会談しました。冬の寒さが続く中、エネルギー施設の被害を説明し、支援を訴えたものとみられます。ゼレンスキー大統領は14日、ドイツで開催されているミュンヘン安全保障会議の会場で、ルビオ国務長官と会談しました。ゼレンスキー大統領は自身のSNSで、「エネルギー施設が受けた被害の影響について説明した」とした上で、「冬の寒さの中で、ウクライナ