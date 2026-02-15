15日は季節外れの暖かさでした。全国各地では、春を呼ぶこの時期恒例の様々なイベントが開かれ、にぎわっています。ダイナミックな渦潮で知られる徳島県の鳴門海峡では、春の観光シーズンの始まりを告げる「渦開き」が行われました。港を出た観潮船が渦潮に近づくと、地元の観光大使たちが渦の扉を開くという意味を込め、黄金の鍵を投げ込みました。乗客は「迫力あった。橋の上からと船の上からは全然見応えが違う」と話します。直