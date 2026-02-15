2月13日（金）深夜に放送されたスポーツバラエティ『オフレコスポーツ』に、織田信成（バンクーバー五輪フィギュアスケート日本代表）と山口剛史（平昌五輪カーリング日本代表）がゲストとして出演。開催中のミラノ・コルティナ五輪にちなみ、各競技の意外な常識について語り合った。【映像】「勝ったチームは負けたチームに酒を1杯おごる」カーリングの独特な文化「めっちゃ仲良くなれそう」「カーリングには、こういう文化がある