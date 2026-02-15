[2.15 J1百年構想WEST第2節 G大阪 0-0(PK2-3) 名古屋 パナスタ]J1百年構想リーグWESTは15日、第2節を行い、ガンバ大阪と名古屋グランパスが対戦した。唯一の連勝を狙った名古屋だったが、後半に負傷者が相次ぎ10人で戦ったG大阪を崩せず、0-0のドロー。特別大会限りのPK戦が行われ、GKシュミット・ダニエルが2本を止めた名古屋が勝利し、勝ち点2を獲得した。G大阪はこれがホーム開幕戦。12日に敵地で行われたACL2の浦項スティ