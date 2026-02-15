【J1百年構想リーグ WEST第2節】(ベススタ)福岡 0-2(前半0-2)C大阪<得点者>[C]櫻川ソロモン(19分)、チアゴ・アンドラーデ(44分)<警告>[福]奥野耕平(14分)、奈良竜樹(29分)、重見柾斗(60分)[C]喜田陽(41分)、大畑歩夢(57分)、ディオン・クールズ(81分)主審:高崎航地└GK中村航輔が古巣・福岡戦で6年ぶりJ出場、C大阪完封デビュー!! MF阪田澪哉はダービーPK戦失敗乗り越え2アシスト