【J1百年構想リーグ WEST第2節】(パナスタ)G大阪 0-0(PK2-3)名古屋<警告>[G]山下諒也(31分)[名]稲垣祥(32分)主審:先立圭吾├名古屋GKシュミットが名和田&中谷のPKストップ!! 依然ノーゴールのG大阪はPK連勝ならず└積極起用が裏目…G大阪、負傷者相次ぎ10人に