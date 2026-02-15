[2.15 J1百年構想WEST第2節 G大阪-名古屋 パナスタ]ガンバ大阪は15日、J1百年構想リーグ第2節で名古屋グランパスと対戦した。イェンス・ヴィッシング監督は積極的に交代カードを切り、後半16分までに4人の交代選手を起用。すると直後、DF陣に負傷者が相次ぎ、交代枠を使い切ったため、10人で試合をする厳しい状況に追い込まれた。G大阪のヴィッシング監督は0-0で迎えたハーフタイム、MF美藤倫に代わってMF食野亮太郎を投入。後