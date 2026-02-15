[2.15 J1百年構想リーグ第2節 福岡 0-2 C大阪 ベススタ]セレッソ大阪は15日、アーサー・パパス監督が体調不良で不在となったJ1百年構想リーグ第2節でアビスパ福岡を2-0で破って今季初勝利を収めた。福岡は開幕節でゴールを奪った特別指定MF前田快(神奈川大)がメンバー外だった。開幕節でPK戦を制した福岡と、PK戦で敗れたC大阪の対戦。C大阪は新加入GK中村航輔がゴールを守った。日本代表歴も持つ中村は2013年に柏レイソルでプ