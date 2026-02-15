[2.15 J1百年構想EAST第2節 千葉 0-0(PK8-9) 川崎F フクアリ]自らのセーブで勝ち点2をもたらした。川崎フロンターレGKスベンド・ブローダーセンはPK戦で、先攻・ジェフユナイテッド千葉の10人目のシュートをセーブ。後攻の10人目・家長昭博が成功させ、勝敗を決した。守護神は試合後のフラッシュインタビューで「アキさんが最後に決めて本当によかった。私が蹴らなくて」と謙虚に喜びを語った。百年構想リーグの規定でPK戦で勝