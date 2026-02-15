ソニーがBDレコーダー（レコーダー）から撤退した。2月9日、2月以降順次全モデルの出荷を終了すると発表。後継機種もないという。流通在庫限りで販売は終息する。撤退の理由として同社は「動画配信サービスの普及、見逃し配信コンテンツの増加といった影響で、レコーダーによる録画需要が大きく減少しているという市場環境、さらに、今後の市場の成長性を鑑みた結果」としている。同社は03年、世界初のBDレコーダー「BDZ-S77」を