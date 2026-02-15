岐阜県大垣市のガソリンスタンドでガソリンが混入した恐れのある灯油が販売されたことがわかり、消防は使用しないよう呼びかけています。大垣消防本部によりますと、大垣市熊野町の「キグナス石油西濃」で1月29日から2月13日にかけて、ガソリンが混入した恐れがある灯油が販売されたということです。2月9日に大垣市内で住宅火災があり、ファンヒーターにガソリンが混入した灯油の使用が原因と判明し、このガソリ