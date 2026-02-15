◇女子ゴルフINTLOOPグループ・レディース・カップ第1日（2026年2月15日千葉・平川CC＝6419ヤード、パー72）2日間36ホールで争われるツアー外競技が開幕し、第1ラウンドがプロアマ戦形式で行われた。プロ2年目の青木香奈子（25＝マイナビ）は3バーディー、4ボギーの1オーバー73で回った。首位と4打差の15位で滑り出し「バーディーは取れたけど奥に外すミスが多かった。飛びすぎて奥に行って下りで3パットしちゃうことが