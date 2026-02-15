◇練習試合ロッテ4―1ヤクルト（2026年2月15日ANABALLPARK浦添）高卒4年目の田中が今季初登板となったヤクルト戦で2回を2安打無失点と上々のスタートを切った。初回1死から丸山和に中前打、盗塁を許したものの、オスナを遊ゴロ、北村を左飛に打ち取り無失点。2回も1死から増田に中前打されたが、伊藤を遊ゴロ、続くモンテルを空振り三振に仕留めた。右腕は「しっかり真っ直ぐでゾーン内で勝負できたところがすごい良