【ミュンヘン（ドイツ南部）＝佐藤竜一】茂木外相は１４日（日本時間１５日）、ドイツ・ミュンヘン市内で記者団の取材に応じ、国際会議「ミュンヘン安全保障会議」への参加中に中国の王毅（ワンイー）外相との接触はなかったと述べた。同会議に訪れていた王氏について、茂木氏は「すごい人混みで、見かけなかった」と語った。茂木氏は１４日に行われた公開討論では、王氏が同会議で、高市首相の台湾有事を巡る国会答弁を「戦