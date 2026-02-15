「練習試合、楽天９−９日本ハム」（１５日、金武）九回に４点差を追いついての引き分け。日本ハム・新庄監督は「今日の試合はなんかこう、いろいろ起きて。いいゲームでした」と成果も課題もあった一戦を振り返った。その上で冒頭では「ていうか、スピードガン直してほしい。俺ならすぐに言うけどな。おかしかったら（表示を）出さないけどな」と球場に注文。球速表示が実際よりも遅かったようで「プロ野球ですよ、ここ」。