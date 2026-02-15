巨人は１５日、今季初の対外試合となる練習試合・広島戦（那覇）に２―４で敗れた。先発したドラフト１位の即戦力左腕、竹丸和幸投手（２３＝鷺宮製作所）は２回２安打無失点、１奪三振の内容でデビュー登板を終えた。「ちょっとばたついた」と振り返った初回は、先頭のドラ１ルーキー・平川に中前打、３番・坂倉に右前打を許すなど、ボール先行で走者を背負った。それでも５番・秋山を三塁・石塚の好守にも助けられ三ゴロに打ち