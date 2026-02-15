Nothing初のエントリークラス機種「Phone (3a) Lite」が2026年1月15日に登場しました。Nothingならではのオシャレな外装やUIを維持しつつLiteなモデルに仕上がっているとのこと。そんなPhone (3a) LiteがGIGAZINE編集部に届いたので、まずは外観を詳しくチェックしてみました。Phone (3a) Lite | Nothing | JPhttps://jp.nothing.tech/products/phone-3a-litePhone (3a) Liteはブラックとホワイトの2色展開で、日本だと楽天モバイ